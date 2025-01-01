Троє російських прикордонників проникли на територію Естонії, - Вloomberg





Про це пише



Проникнення прикордонників на естонську територію зафіксувала камера відеоспостереження. За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, наразі рано говорити, чи був цей інцидент випадковим, чи навмисною провокацією.



Як пише Bloomberg, інцидент трапився на вузькій смузі, де естонська територія простягається на одному із берегів річки Нарва.



Нині Естонія посилила охорону на ділянці кордону, де зафіксували проникнення росіян.



Очікується, що естонські та російські чиновники зустрінуться сьогодні, 18 грудня, щоб «обговорити це питання».



Нагадаємо, у жовтні в Естонії поблизу військової бази помітили два дрони невідомого походження. Один із них збили союзники по НАТО. А в листопаді річкою Нарва на кордоні Естонії та Ленінградської області росії плавав російський прикордонний катер під прапором ПВК «Вагнер».



Reuters із посиланням на посадовців країн Балтії повідомляло, що Естонія, Латвія та Литва розроблять плани дій на випадок, якщо сотні тисяч людей будуть змушені тікати через можливий російський напад або заворушення всередині країн.

