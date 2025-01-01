Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Чернюком
Сьогодні, 13:37
19 грудня відбудеться прощання з військовослужбовцем Михайлом Чернюком.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 19 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Чернюка Михайла Миколайовича (07.06.1989 року народження), який загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
