Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Чернюком

Михайлом Чернюком.



Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 19 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Чернюка Михайла Миколайовича (07.06.1989 року народження), який загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

