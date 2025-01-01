Не отримував їжі щонайменше два місяці: на Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик з інвалідністю





Як передає



"Підозрювані знали про погіршення стану здоров’я 10-річного хлопчика, який мав інвалідність, але заходів для його порятунку не вжили. Окрім того, що померлий не отримував належного догляду та лікування, мати перестала давати йому харчування, що й стало причиною смерті", - зазначили в поліції.



За попередньою інформацією, 39-річна жінка знала, що сину необхідна медична допомога, але до лікарні його не доправила.



Тим часом представники соціальної і медичної служб відвідували сім’ю, документували погані умови проживання дитини й погіршення стану її здоров’я. Однак рішення про вилучення хлопчика від матері і забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не ухвалювали.



Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці заявив: "На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Це речення важко писати і майже неможливо проговорити. Але ще важче усвідомлювати, що ця смерть була повільною, передбачуваною і могла бути зупинена".



За його словами, "дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці. Хлопчик мав інвалідність з народження. Він не міг себе захистити. Не міг попросити про допомогу. Він повністю залежав від дорослих".



Із травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу. Її стан погіршувався, але мати не зверталася до лікарів.



"І це лише частина правди", - зазначив Кравченко.



Із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину. Вони бачили, у яких умовах живе дитина. Вони фіксували погіршення її стану в документах. Проте не зробили нічого, що могло б урятувати життя, підкреслив генпрокурор.



"Дитину не вилучили. Лікування не забезпечили. Захисту не надали", - наголосив Кравченко.



За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика.



Матір дитини затримали і повідомили про підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини, та злісному невиконанні батьківських обов’язків.



До суду подане клопотання про тримання під вартою.



Встановлено, що раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.



"Але відповідальність не обмежиться лише матір’ю", - зауважив генпрокурор.



За його словами, прокуратура дала правову оцінку діям посадових осіб.



Підозри огосили працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть, сімейному лікарю за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.



"Хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих", - підкреслив генпрокурор.



Він додав: "Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність".



"Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не "трагічний випадок". Це злочин", - заявив Кравченко.

