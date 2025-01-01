18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України

18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України
Ілля Приходько з Прилісного отримав виклик до національної збірної України з футзалу на навчально-тренувальний збір, який відбудеться в Португалії.

Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив список із 15 гравців, які вирушать на навчально-тренувальний збір до Португалії. Серед них — і волинянин.

Для 18-річного Іллі Приходька, який нині виступає за «Ураган» (Івано-Франківськ), цей виклик став дебютним у головній команді країни.

У межах збору збірна України проведе два товариські матчі проти збірної Португалії — 19 та 21 грудня.

Початок матчів — о 21:45 за київським часом.

18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України

Сьогодні, 15:05
