18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України

з Прилісного отримав виклик до національної збірної України з футзалу на навчально-тренувальний збір, який відбудеться в Португалії.Головний тренер національної збірної України з футзалуоприлюднив список із 15 гравців, які вирушать на навчально-тренувальний збір до Португалії. Серед них — і волинянин.Для 18-річного Іллі Приходька, який нині виступає за «Ураган» (Івано-Франківськ), цей виклик став дебютним у головній команді країни.У межах збору збірна України проведе два товариські матчі проти збірної Португалії — 19 та 21 грудня.Початок матчів — о 21:45 за київським часом.