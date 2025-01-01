18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України
Сьогодні, 15:05
Ілля Приходько з Прилісного отримав виклик до національної збірної України з футзалу на навчально-тренувальний збір, який відбудеться в Португалії.
Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив список із 15 гравців, які вирушать на навчально-тренувальний збір до Португалії. Серед них — і волинянин.
Для 18-річного Іллі Приходька, який нині виступає за «Ураган» (Івано-Франківськ), цей виклик став дебютним у головній команді країни.
У межах збору збірна України проведе два товариські матчі проти збірної Португалії — 19 та 21 грудня.
Початок матчів — о 21:45 за київським часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив список із 15 гравців, які вирушать на навчально-тренувальний збір до Португалії. Серед них — і волинянин.
Для 18-річного Іллі Приходька, який нині виступає за «Ураган» (Івано-Франківськ), цей виклик став дебютним у головній команді країни.
У межах збору збірна України проведе два товариські матчі проти збірної Португалії — 19 та 21 грудня.
Початок матчів — о 21:45 за київським часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21
На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів
Сьогодні, 15:09
18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України
Сьогодні, 15:05
Не отримував їжі щонайменше два місяці: на Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик з інвалідністю
Сьогодні, 14:07