На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів

На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів
У Володимирі народився малюк вагою 5 кілограмів 150 грамів та зростом 58 сантиметрів. Це третя дитина у родині.

Хлопчик з'явився на світ природним шляхом, розповіла Суспільному 18 грудня завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Володимирського медоб'єднання Ірина Ткачук.

"Плід, з вагою понад 4,5 кг, вважається гігантським. Це дійсно рідкісний випадок, — говорить завідувачка. — Але мама впоралася самостійно, дитина народилася природним шляхом. Жінці допомагала команда акушерів-гінекологів, анестезіологів та неонатологів, усе минуло успішно".

Зі слів Ірини Ткачук новонародженого хлопчика назвали Ярославом. Його батько — військовослужбовець і зараз перебуває на передовій, тому не зміг бути присутнім на пологах.

Завідувачка додала, що матір та малюк зараз почуваються добре.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, немовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21
На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів
Сьогодні, 15:09
18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України
Сьогодні, 15:05
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років, - ISW
Сьогодні, 14:47
Не отримував їжі щонайменше два місяці: на Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик з інвалідністю
Сьогодні, 14:07
Медіа
відео
1/8