На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів





Хлопчик з'явився на світ природним шляхом, розповіла Ірина Ткачук.



"Плід, з вагою понад 4,5 кг, вважається гігантським. Це дійсно рідкісний випадок, — говорить завідувачка. — Але мама впоралася самостійно, дитина народилася природним шляхом. Жінці допомагала команда акушерів-гінекологів, анестезіологів та неонатологів, усе минуло успішно".



Зі слів Ірини Ткачук новонародженого хлопчика назвали Ярославом. Його батько — військовослужбовець і зараз перебуває на передовій, тому не зміг бути присутнім на пологах.



Завідувачка додала, що матір та малюк зараз почуваються добре.

