На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів
Сьогодні, 15:09
У Володимирі народився малюк вагою 5 кілограмів 150 грамів та зростом 58 сантиметрів. Це третя дитина у родині.
Хлопчик з'явився на світ природним шляхом, розповіла Суспільному 18 грудня завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Володимирського медоб'єднання Ірина Ткачук.
"Плід, з вагою понад 4,5 кг, вважається гігантським. Це дійсно рідкісний випадок, — говорить завідувачка. — Але мама впоралася самостійно, дитина народилася природним шляхом. Жінці допомагала команда акушерів-гінекологів, анестезіологів та неонатологів, усе минуло успішно".
Зі слів Ірини Ткачук новонародженого хлопчика назвали Ярославом. Його батько — військовослужбовець і зараз перебуває на передовій, тому не зміг бути присутнім на пологах.
Завідувачка додала, що матір та малюк зараз почуваються добре.
