На війні полягли двоє Героїв з Луцька

На війні загинули двоє лучантаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин Смикало Юрій Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення підвозу продовольства, речового і військово-технічного майна взводу забезпечення роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення.Молодший сержант Смикало Юрій Степанович загинув 16.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.Лучанин Трофимук Михайло Романович 20.04.2003 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника 3 розвідувального відділення розвідувального взводу 1 механізованого батальйону.Солдат Трофимук Михайло Романович загинув 01.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області", - йдеться в повідомленні.