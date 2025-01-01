На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21
На війні загинули двоє лучан Юрій Смикало та Михайло Трофимук.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Смикало Юрій Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення підвозу продовольства, речового і військово-технічного майна взводу забезпечення роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення.
Молодший сержант Смикало Юрій Степанович загинув 16.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.
Лучанин Трофимук Михайло Романович 20.04.2003 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника 3 розвідувального відділення розвідувального взводу 1 механізованого батальйону.
Солдат Трофимук Михайло Романович загинув 01.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Смикало Юрій Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія автомобільного відділення підвозу продовольства, речового і військово-технічного майна взводу забезпечення роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення.
Молодший сержант Смикало Юрій Степанович загинув 16.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.
Лучанин Трофимук Михайло Романович 20.04.2003 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника 3 розвідувального відділення розвідувального взводу 1 механізованого батальйону.
Солдат Трофимук Михайло Романович загинув 01.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21
На Волині народився хлопчик вагою понад 5 кілограмів
Сьогодні, 15:09
18-річний футзаліст з Маневиччини дебютує у збірній України
Сьогодні, 15:05
Не отримував їжі щонайменше два місяці: на Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик з інвалідністю
Сьогодні, 14:07