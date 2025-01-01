Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого
Сьогодні, 16:35
Жителя Луцька судили за замах на вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Луцьк винуватим у
закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).
Доведено, що у квітні 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту одинадцять разів ударив ножем 28-річного знайомого.
Потерпілий вижив лише завдяки вчасно наданій допомозі.
Обвинуваченому, який уже мав конфлікти із законом, суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Луцьк винуватим у
закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).
Доведено, що у квітні 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту одинадцять разів ударив ножем 28-річного знайомого.
Потерпілий вижив лише завдяки вчасно наданій допомозі.
Обвинуваченому, який уже мав конфлікти із законом, суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого
Сьогодні, 16:35
До деяких систем ППО в Україні закінчилися ракети
Сьогодні, 16:00
На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21