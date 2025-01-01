Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя міста Луцьк винуватим у

закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).



Доведено, що у квітні 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту одинадцять разів ударив ножем 28-річного знайомого.



Потерпілий вижив лише завдяки вчасно наданій допомозі.



Обвинуваченому, який уже мав конфлікти із законом, суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

