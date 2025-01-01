Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24.
Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться в повідомленні.



