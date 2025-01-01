Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання
Сьогодні, 16:50
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації.
Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.
"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24.
Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.
"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24.
Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання
Сьогодні, 16:50
Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого
Сьогодні, 16:35
До деяких систем ППО в Україні закінчилися ракети
Сьогодні, 16:00
На війні полягли двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:21