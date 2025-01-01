Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання





Про це



"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24.

Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації.Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади."Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара.Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24.Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію