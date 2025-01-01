На Волині чоловік пограбував дитсадок
Сьогодні, 17:08
Мешканця Володимирського району затримали поліцейські за крадіжку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заява до поліції про викрадення продуктів харчування та побутової техніки з дитсадка в с. Березовичі надійшла 17 грудня.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
У результаті розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного до зухвалої крадіжки. Це – місцевий мешканець, 1991 року народження.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заява до поліції про викрадення продуктів харчування та побутової техніки з дитсадка в с. Березовичі надійшла 17 грудня.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
У результаті розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного до зухвалої крадіжки. Це – місцевий мешканець, 1991 року народження.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік пограбував дитсадок
Сьогодні, 17:08
Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого
Сьогодні, 16:35