На Волині чоловік пограбував дитсадок

Мешканця Володимирського району затримали поліцейські за крадіжку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заява до поліції про викрадення продуктів харчування та побутової техніки з дитсадка в с. Березовичі надійшла 17 грудня.На місці працювала слідчо-оперативна група.У результаті розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного до зухвалої крадіжки. Це – місцевий мешканець, 1991 року народження.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.