На Волині чоловік пограбував дитсадок

На Волині чоловік пограбував дитсадок
Мешканця Володимирського району затримали поліцейські за крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Заява до поліції про викрадення продуктів харчування та побутової техніки з дитсадка в с. Березовичі надійшла 17 грудня.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

У результаті розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного до зухвалої крадіжки. Це – місцевий мешканець, 1991 року народження.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
На Волині чоловік пограбував дитсадок

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, грабіжник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не воюватимуть за нас: Зеленський пояснив роль присутності європейських військ
Сьогодні, 18:29
На Волині чоловік пограбував дитсадок
Сьогодні, 17:08
Електромобіль узимку: особливості експлуатації, про які варто знати
Сьогодні, 16:52
Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання
Сьогодні, 16:50
Лучанин під час конфлікту 11 разів ножем ударив знайомого
Сьогодні, 16:35
Медіа
відео
1/8