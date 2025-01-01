Застосунок 112: чим корисний для волинян

МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навітьЗастосунок 112 вже доступний для завантаження, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся.• у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;• у районах зі слабким або нестабільним покриттям;• під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.«Ми будемо розширювати функціональність «112». Серед наступних кроків - опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів», - зазначили у поліції.112 - це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні.Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.• Операційна система iOS (https://apps.apple.com/ua/app/112-ukraine/id6753893838?l=uk)• Операційна система Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.mvs.service112)