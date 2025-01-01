Застосунок 112: чим корисний для волинян
Сьогодні, 11:31
МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.
Застосунок 112 вже доступний для завантаження, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.
У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.
Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся.
Коли застосунок 112 може бути особливо корисним?
• у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
• у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
• під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
«Ми будемо розширювати функціональність «112». Серед наступних кроків - опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів», - зазначили у поліції.
112 - це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні.
Усі персональні дані захищені
Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.
Завантажуйте застосунок 112 Ukraine:
• Операційна система iOS (https://apps.apple.com/ua/app/112-ukraine/id6753893838?l=uk)
• Операційна система Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.mvs.service112)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Застосунок 112 вже доступний для завантаження, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.
У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.
Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся.
Коли застосунок 112 може бути особливо корисним?
• у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
• у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
• під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
«Ми будемо розширювати функціональність «112». Серед наступних кроків - опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів», - зазначили у поліції.
112 - це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні.
Усі персональні дані захищені
Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.
Завантажуйте застосунок 112 Ukraine:
• Операційна система iOS (https://apps.apple.com/ua/app/112-ukraine/id6753893838?l=uk)
• Операційна система Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.mvs.service112)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДБР викрило злочинну групу в бригаді ЗСУ: деталі
Сьогодні, 12:10
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Сьогодні, 11:33
Застосунок 112: чим корисний для волинян
Сьогодні, 11:31
Єрмак не служить у Сухопутних військах і до брата щодо місця в ГУР не звертався, - «Слідство.Інфо»
Сьогодні, 10:47