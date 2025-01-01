На Волині судять чоловіка, який хотів відкупитися від мобілізації





Про це



Інцидент трапився 27-го листопада 2025-го року по вулиці Миколи Хвильового, неподалік будинку №29А у місті Нововолинську. Чоловік, аби уникнути поїздки до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, вирішив «вирішити питання» на місці. Замість того, щоб виконати вимоги правоохоронців, він запропонував їм 10 000 гривень неправомірної вигоди. Через те, що чоловік запропонував неправомірну вигоду службовій особі, його притягнули до кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 369 КК України.



Гроші, які чоловік пропонував поліцейським, вилучили працівники слідчого відділу Володимирського РВП. Тепер ці 10 тисяч гривень офіційно визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.



Під час розгляду справи у суді стало відомо, що прокурор заздалегідь попросив розглядати матеріали без нього. Натомість обвинувачений, якого офіційно проінформували про дату та час, на засідання не з’явився і не надав жодних пояснень щодо своєї відсутності.



Якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує штраф від 17 000 гривень або реальний термін — позбавлення волі на 2-4 роки.



Тривають слідчі дії.

