Туреччина хоче відмовитися від російських С-400 заради винищувачів F-35





Про це пише



Президент Реджеп Таїп Ердоган звернувся до Путіна з проханням забрати назад зенітні ракетні комплекси С-400, придбані майже десять років тому, щоб Анкара змогла повернутися до американської програми винищувачів п’ятого покоління F-35.



За даними агентства, питання С-400 Ердоган порушив під час особистої розмови з путіним на зустрічі в Туркменістані минулого тижня. У кремлі, однак, традиційно заперечили, що такий запит обговорювався. Водночас у Вашингтоні дедалі відвертіше говорять про готовність Туреччини відмовитися від російських систем. Близький союзник Дональда Трампа та посол США в Анкарі Том Баррак раніше заявляв, що рішення може бути ухвалене протягом чотирьох–шести місяців.



Анкара розраховує, що її роль посередника у війні росії проти України допоможе схилити москву до згоди на повернення С-400. При цьому Туреччина вимагає компенсації багатомільярдних витрат на закупівлю комплексів. Серед варіантів, які обговорюються, — зарахування цих коштів у рахунок імпорту російських нафти та газу, хоча така схема потребуватиме окремих і складних переговорів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

