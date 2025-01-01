Єрмак не служить у Сухопутних військах і до брата щодо місця в ГУР не звертався, - «Слідство.Інфо»

Андрій Єрмак не служить у них.



Про це повідомило «Слідство.Інфо», яке звернулося до Генштабу ЗСУ та брата екскерівника ОП — Дениса Єрмака, пише



Журналісти спитали Генштаб, чи долучився колишній чиновник до Сил оборони та в якому роді військ. У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська ЗСУ про те, що Єрмак у їхньому складі службу не проходить.



Сам Андрій Єрмак щодо його подальших планів після роботи в Офісі президента не відповів.



«Слідство.Інфо» також запитало у брата Андрія Єрмака, чи знає той, де його брат. Запитання Єрмак-молодший проігнорував. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.



«Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7», — сказав Денис Єрмак.



Раніше голова СБУ Василь Малюк розповідав, що Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному Легіоні Головного управління розвідки.



Нагадаємо, Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт.



Звільнення Єрмака



Уранці 28 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин. Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні зі свого боку.



Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела стверджував, ніби слідчі дії пов’язані зі спецоперацією «Мідас» — масштабним розслідуванням щодо корупції в енергетичній сфері.



Джерела видання ZN.UA казали, що Єрмаку готують підозру, яка пов’язана «з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу “Династія“». Однак «Інтерфакс-Україна» писало, що Єрмак не отримував підозру після обшуків.



А вже ввечері Зеленський заявив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сухопутних військах ЗСУ сказали, що колишній очільник Офісу президентане служить у них.Про це повідомило «Слідство.Інфо», яке звернулося до Генштабу ЗСУ та брата екскерівника ОП — Дениса Єрмака, пише Громадське Журналісти спитали Генштаб, чи долучився колишній чиновник до Сил оборони та в якому роді військ. У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська ЗСУ про те, що Єрмак у їхньому складі службу не проходить.Сам Андрій Єрмак щодо його подальших планів після роботи в Офісі президента не відповів.«Слідство.Інфо» також запитало у брата Андрія Єрмака, чи знає той, де його брат. Запитання Єрмак-молодший проігнорував. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.«Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7», — сказав Денис Єрмак.Раніше голова СБУ Василь Малюк розповідав, що Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному Легіоні Головного управління розвідки.Нагадаємо, Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт.Уранці 28 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин. Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні зі свого боку.Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела стверджував, ніби слідчі дії пов’язані зі спецоперацією «Мідас» — масштабним розслідуванням щодо корупції в енергетичній сфері.Джерела видання ZN.UA казали, що Єрмаку готують підозру, яка пов’язана «з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу “Династія“». Однак «Інтерфакс-Україна» писало, що Єрмак не отримував підозру після обшуків.А вже ввечері Зеленський заявив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію