Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість

На Волині житловий будинок від пожежі врятував випадок – господарі виявилися вдома.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Рятувальники опублікували фото з «ще не, але дуже близько до неї».На щастя, господарі були вдома та змогли вчасно виявити ознаки, що вказували на можливе загорання.Причиною виклику рятувальників стало горіння в комині в одному випадку та сажі в грубці — в іншому випадку.«Очищати димоходи від сажі слід систематично, також потрібно слідкувати за справністю приладів опалення - це вбереже оселю від пожежі!» - підкреслили в ГУ ДСНС Волині.