Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість
Сьогодні, 10:25
На Волині житловий будинок від пожежі врятував випадок – господарі виявилися вдома.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники опублікували фото з «ще не пожежею в будинку, але дуже близько до неї».
На щастя, господарі були вдома та змогли вчасно виявити ознаки, що вказували на можливе загорання.
Причиною виклику рятувальників стало горіння в комині в одному випадку та сажі в грубці — в іншому випадку.
«Очищати димоходи від сажі слід систематично, також потрібно слідкувати за справністю приладів опалення - це вбереже оселю від пожежі!» - підкреслили в ГУ ДСНС Волині.
