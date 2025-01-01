Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість

Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість
На Волині житловий будинок від пожежі врятував випадок – господарі виявилися вдома.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Рятувальники опублікували фото з «ще не пожежею в будинку, але дуже близько до неї».

Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість


На щастя, господарі були вдома та змогли вчасно виявити ознаки, що вказували на можливе загорання.

Причиною виклику рятувальників стало горіння в комині в одному випадку та сажі в грубці — в іншому випадку.

Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість


«Очищати димоходи від сажі слід систематично, також потрібно слідкувати за справністю приладів опалення - це вбереже оселю від пожежі!» - підкреслили в ГУ ДСНС Волині.


