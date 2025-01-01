Землю накрила потужна магнітна буря: як зменшити її вплив

вдарила потужна магнітна буря. Вона посилилася до червоного рівня - К-індексу 6.



Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби, пише



Впливом високошвидкісного потоку корональної діри підвищив швидкість сонячного вітру, а також спричинив незначне посилення міжпланетного магнітного поля. Очікується, що швидкість сонячного вітру зменшиться вже протягом наступної доби і подальшого посилення не передбачається у найближчі дні.



Як зменшити вплив магнітних бур:



• пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

• віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

• більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

• нормалізуйте сон:

• намагайтеся менше нервувати.

