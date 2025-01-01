Чи очікувати магнітні бурі 18 грудня: прогноз

У четвер, 18 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. Також один спалах класу В.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.