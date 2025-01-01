Чи очікувати магнітні бурі 18 грудня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 18 грудня: прогноз
У четвер, 18 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. Також один спалах класу В.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 18 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Франції відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України Піскуна, - ЗМІ
17 грудня, 23:19
На Волині домашній кіт покусав власника, у селі запровадили карантин через сказ
17 грудня, 22:43
На Волині пенсіонер вдарив в обличчя дитину: як його покарали
17 грудня, 22:14
Медіа
відео
1/8