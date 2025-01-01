Як святкували Святвечір наші предки — що з їхніх звичаїв популярне ще й досі





Підготовка до Святвечора: основні традиції та обряди



За давніми українськими звичаями до Святвечора хату прибирали дуже ретельно, прикрашали вишитими рушниками, витинанками, а підлогу посипали сіном чи соломою — символом ясел і побажанням родючості. Одним із головних атрибутів був дідух — святковий сніп пшениці чи жита, у якому, згідно з віруваннями, перебували душі предків. Господар урочисто вносив дідуха на покуть, і саме з цього починався Святвечір.



Мистецтво створення дідуха активно відроджується: українці знову роблять його з різних сортів збіжжя, прикрашають стрічками та використовують як головний символ різдвяного циклу.



Господиня готувала страви для Святвечора весь день. За традицією потрібно було мати світлий настрій і чисту піч. У передсвятковий день намагалися не користуватися ножем, щоб «не відрізати щастя» — усі страви готували напередодні. Сварки були під забороною: до Святого вечора треба було помиритися з усіма, щоб у домі панував мир протягом року.



Господар тим часом обходив двір, дбав про худобу і здійснював оберегові обряди. Тварин не можна було бити чи лякати — вважалося, що це позбавить родину приплоду. Їх годували окрайцем святкового хліба. Для захисту обійстя від злих сил використовували часник, гіркі трави або освячений мак. Щоб дерева були врожайними, проводили обряд «лякання» — символічно погрожували сокирою, після чого дерева «захищали» солом’яним перевеслом.



Святвечірнє меню: 12 пісних страв, перша зірка і сімейна єдність



У день Святвечора дотримувалися суворого посту, а ввечері після богослужіння всі члени родини мали бути вдома. Це був головний закон українського Святвечора — ніхто не мав бути відсутнім за столом, який уособлював єдність роду. За народними віруваннями до вечері долучалися й душі померлих, тому інколи для них ставили окремий посуд.



На святковий стіл розстеляли сіно або солому. Обов’язковим атрибутом була воскова свічка: рівне полум’я пророкувало добрий наступний рік, а тремтливе — тривоги чи негаразди. В деяких регіонах під стіл клали залізне знаряддя — оберег на здоров’я і добробут.



Вечерю починали тоді, коли на небі з’являлася перша зірка — знак Вифлеємської зорі. Вважали, що той, хто побачить її першим, буде найщасливішим у новому році.



Кутя: значення, традиції приготування та сучасні рецепти

Головною стравою Святвечора є кутя. Саме її їдять першою. За традицією кутю готують з пшениці, меду й маку. Пшеницю під час варіння не мішали, щоб урожай добре ріс.



Сьогодні рецепти куті стали різноманітнішими: додають горіхи, родзинки, курагу, інжир, замінюють пшеницю на рис, булгур чи ячмінь. Але її символічне значення — єдність родини та благословення на новий рік — залишилося незмінним.



Колись кутю їли з однієї миски, а першу ложку підкидали до стелі. Що більше зерен прилипало, то успішнішим мав бути рік. Кутю разом з узваром ставили на покуті та «кликали мороз», щоб він не пошкодив посіви.



Що ще готують на Святвечір



Меню 12 пісних страв зазвичай включає:



рибу (запечену, смажену, у борщі чи драглі),



квасолю, пюре з квасолі або вареники з нею,



гриби (солоні, мариновані, у варениках, налисниках чи юшці),



тушковану або квашену капусту,



вареники з капустою, картоплею чи маком,



пампушки з часником, пироги, хліб,



запечену картоплю, буряковий салат,



узвар із сушених фруктів.



Ці пісні страви були традиційними для різних регіонів України і залишаються незмінними й сьогодні. Після вечері їжу не прибирали, залишаючи частування для душ предків.



Також було заведено ділитися стравами: діти носили гостинці бабусям, дідусям, хрещеним, а ті обдаровували їх у відповідь. Такий обмін символізував спорідненість родин та добрі побажання.



Колядування і вертеп: різдвяні звичаї, які збереглися донині



Невід’ємною частиною Святвечора в Україні є колядування. Діти та молодь ходять від хати до хати, співають колядки, вітають господарів і несуть різдвяну зірку. За це їх пригощають солодощами чи грошима.



Давні українські вірування говорили, що колядники — символ предків, тому їхні пісні й побажання приносили в дім добро і врожай.



Ще один важливий різдвяний звичай — живий вертеп, театралізована вистава про народження Ісуса Христа. Учасники перевтілюються у біблійних персонажів і створюють особливу різдвяну атмосферу.

Ще один важливий різдвяний звичай — живий вертеп, театралізована вистава про народження Ісуса Христа. Учасники перевтілюються у біблійних персонажів і створюють особливу різдвяну атмосферу.

