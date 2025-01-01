У Луцьку повернуть 30% доплати до зарплати педагогам і вчителям





Про це йшлося під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства, освіти, науки, культури, мови, передає



Так, керівник департаменту освіти Віталій Бондар повідомив: оплата праці вчителів та педагогів таки зросте з наступного року.



«У нас зростає надбавка за престижність праці, відповідно до чинного законодавства, до 30% для закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Ця надбавка нараховується щомісячно. Також передбачені кошти за шкідливі умови праці для працівників закладів освіти, зокрема й позашкільної. Крім того, як ви, можливо, чули, коштом освітньої субвенції зростає заробітна плата педагогам закладів загальної середньої освіти – на 30%», – розповів Бондар.

