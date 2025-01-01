Оренда квартир у Луцьку: ціни та умови

Оренда квартир у Луцьку: ціни та умови
Вартість оренди житла у Луцьку — одна з найвищих в Україні. За час повномасштабної війни ціни зросли вдвічі.

Про це повідомляє Суспільне.

Зараз оренда однокімнатної квартири у старому житловому фонді коштує орієнтовно — 8000 гривень, а в новобудові — 13000 гривень, розповів представник Асоціації фахівців нерухомості України Ростислав Ганейчук.

З його слів, у 2022 році місячна орендна плата однокімнатної квартири у старому житловому фонді без врахування комунальних послуг становила орієнтовно 4000 гривень.

"Ціна за оренду зросла. Тут є кілька причин. Це не тільки той чинник, що Луцьк знаходиться в західному регіоні, відносно безпечному, але й те, що подорожчало саме будівництво, інфляція пройшла не лише в гривні, але і в доларі. А на вторинному ринку — люди прив'язуються до іноземної валюти", — говорить фахівець.
Ольга — переселенка. У березні 2022 року з двома синами переїхала до Луцька з Дніпропетровської області. Чоловік захищав країну. За два місяці після переїзду родини на Волинь, загинув на фронті. Зараз жінка живе на виплати від держави. Каже, що оплачує оренду житла і кабінету, розвиває власний бізнес, а також фінансує навчання молодшого сина. З її слів, орендоване житло у Луцьку — наддороге.

"На оренду я витрачаю орієнтовно 15000 гривень — це на сьогодні, було 20000 гривень. 10000 гривень суто оренда житла і 5000 гривень цього кабінету. Комунальні послуги взимку — майже половина оренди, може бути більше, якщо це холодна зима", — говорить Ольга Дмитрук.
Ростислав Ганейчук говорить, що на оренду житла люди витрачають 50-70% від загального бюджету сім’ї.
Є кілька чинників, які впливають на формування вартості оренди житла: інфраструктура, ремонт, старий чи новий житловий фонд, місце розташування помешкання, наявність автономного опалення та побутова техніка, – говорить ріелторка одного з луцьких агентств нерухомості Сніжана Дякова.

"Найкраще, найліквідніше — це, звичайно, одно чи двокімнатні квартири, особливо, якщо це новобудова. На вторинному ринку бюджетне житло має попит", — говорить ріелторка.
Ціна трикімнатної квартири — 500 доларів США, що в еквіваленті становить орієнтовно 20 тисяч гривень і додатково — оплата комунальних послуг, таке ж помешкання, але за містом вартуватиме — 15000 гривень, орієнтує у цінах Сніжана Дякова.
Зараз у Луцьку активно купують нерухомість, говорить адміністраторка агентства нерухомості, Юлія Печончик.

"Люди, живучи орендованій квартирі, за яку треба платити 500 доларів США, розуміють, що є молодіжні програми, які надають кредит, банки співпрацюють з державою. Там непогані умови і є розуміння, що краще до тих 500 доларів США докласти ще трошечки і в місяць платити вже за свою власну квартиру", — каже Юлія Печончик.
Найвищі ціни за оренду житла, говорить Ростислав Ганейчук, представник Асоціації фахівців нерухомості України, також в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, бо ці міста віддалені від лінії бойового зіткнення.



