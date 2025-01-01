Воїни волинської бригади ЗСУ взяли у полон двох загарбників під Куп’янськом

Один із штурмів, який спробували провести російські війська на Харківщині, завершився полоном для двох із них.Про це у фейсбуці повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.Під прикриттям туману російські війська р, перевіряючи на міцність українську оборону.Доволі невеликий відтинок часу завдяки надзвичайній злагодженості та спільній робота з побратимами з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького волинські воїни знищили: БМП-3, два БТР-80, два багі, дев’ять мотоциклів, три квадро цикли та 34 окупанти. Окрім того, ще сімох загарбників поранили, двох – узяли в полон.«І скільки б разів вороги не пробували - кожен їхній штурм закінчується однаково: попелом, тишею і ще одним днем нашої стійкості! Бо - захищаємо своє!» - зазначили у військовій частині.