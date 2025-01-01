Воїни волинської бригади ЗСУ взяли у полон двох загарбників під Куп’янськом
Сьогодні, 09:12
Один із штурмів, який спробували провести російські війська на Харківщині, завершився полоном для двох із них.
Про це у фейсбуці повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
Під прикриттям туману російські війська регулярно проводять штурмові дії, перевіряючи на міцність українську оборону.
Доволі невеликий відтинок часу завдяки надзвичайній злагодженості та спільній робота з побратимами з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького волинські воїни знищили: БМП-3, два БТР-80, два багі, дев’ять мотоциклів, три квадро цикли та 34 окупанти. Окрім того, ще сімох загарбників поранили, двох – узяли в полон.
«І скільки б разів вороги не пробували - кожен їхній штурм закінчується однаково: попелом, тишею і ще одним днем нашої стійкості! Бо - захищаємо своє!» - зазначили у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
Під прикриттям туману російські війська регулярно проводять штурмові дії, перевіряючи на міцність українську оборону.
Доволі невеликий відтинок часу завдяки надзвичайній злагодженості та спільній робота з побратимами з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького волинські воїни знищили: БМП-3, два БТР-80, два багі, дев’ять мотоциклів, три квадро цикли та 34 окупанти. Окрім того, ще сімох загарбників поранили, двох – узяли в полон.
«І скільки б разів вороги не пробували - кожен їхній штурм закінчується однаково: попелом, тишею і ще одним днем нашої стійкості! Бо - захищаємо своє!» - зазначили у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія атакувала низку українських регіонів: що відомо
Сьогодні, 09:15
Воїни волинської бригади ЗСУ взяли у полон двох загарбників під Куп’янськом
Сьогодні, 09:12
На Волині прощатимуться із Героєм Віктором Кіцем
Сьогодні, 08:55
Оренда квартир у Луцьку: ціни та умови
Сьогодні, 08:39
У Луцьку повернуть 30% доплати до зарплати педагогам і вчителям
Сьогодні, 08:20