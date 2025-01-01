На Волині прощатимуться із Героєм Віктором Кіцем

На Волині прощатимуться із Героєм Віктором Кіцем
Сьогодні, 18 грудня, повертається «на щиті» волинянин, старший лейтенант Віктор Кіц, який загинув 3 травня 2024-го у Покровському районі на Донеччині.

Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.

Траурний кортеж буде рухатись з Турійського моргу на вулицю Березневу ( колишня 8-го березня ).

Чин поховання відбудеться біля дому загиблого Героя об 11:30, а далі у Свято-Троїцькому храмі ПЦУ селища Турійськ і на кладовищі.

«Просимо гідно зустріти та провести в останній земний шлях Віктора та віддати данину шани захиснику України. Схилімо голови у спільній скорботі та вдячності за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і близьким. Світла пам’ять і шана Герою!» - закликали у громаді.

