На Волині прощатимуться із Героєм Віктором Кіцем

Сьогодні, 18 грудня, повертається «на щиті» волинянин, старший лейтенант, який загинув 3 травня 2024-го у Покровському районі на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.Траурний кортеж буде рухатись з Турійського моргу на вулицю Березневу ( колишня 8-го березня ).Чин поховання відбудеться біля дому загиблого Героя об 11:30, а далі у Свято-Троїцькому храмі ПЦУ селища Турійськ і на кладовищі.«Просимо гідно зустріти та провести в останній земний шлях Віктора та віддати данину шани захиснику України. Схилімо голови у спільній скорботі та вдячності за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і близьким. Світла пам’ять і шана Герою!» - закликали у громаді.