Росія атакувала низку українських регіонів: що відомо





Так, у Кривому Розі російські війська «шахедами» ударили по житловій забудові, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Унаслідок атаки поранень зазнали дві людини, пише



Також росіяни атакували Одесу. За даними очільника ОВА Олега Кіпера, унаслідок обстрілу пошкоджень зазнало скління в дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі.



Поранень зазнали семеро людей: шістьом людям допомогу надали на місці, а ще одного постраждалого шпиталізували у стані середньої тяжкості.



Черкаси також опинилися під російським обстрілом. Як повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог завдав масованого удару по обласному центру. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.



Ворог поцілив по критичній інфраструктурі, через атаку частина міста була знеструмлена. Також унаслідок падіння дронів на декількох локаціях пошкоджень зазнала житлова інфраструктура.



На Миколаївщині російські війська також ударили по об’єктах енергетики, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Унаслідок обстрілу деякі населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах залишилися знеструмлені.



Також росіяни вдарили по Сумах. За словами очільника ОВА Олега Григорова, унаслідок влучання у Ковпаківському районі пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Одна людина зазнала поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 18 грудня російські війська обстріляли низку областей України ударними дронами. Під атакою, зокрема, опинилися Миколаївщина, Дніпропетровщина, Черкащина, Сумщина та Одещина.Так, у Кривому Розі російські війська «шахедами» ударили по житловій забудові, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Унаслідок атаки поранень зазнали дві людини, пише Громадське Також росіяни атакували Одесу. За даними очільника ОВА Олега Кіпера, унаслідок обстрілу пошкоджень зазнало скління в дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі.Поранень зазнали семеро людей: шістьом людям допомогу надали на місці, а ще одного постраждалого шпиталізували у стані середньої тяжкості.Черкаси також опинилися під російським обстрілом. Як повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог завдав масованого удару по обласному центру. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.Ворог поцілив по критичній інфраструктурі, через атаку частина міста була знеструмлена. Також унаслідок падіння дронів на декількох локаціях пошкоджень зазнала житлова інфраструктура.На Миколаївщині російські війська також ударили по об’єктах енергетики, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Унаслідок обстрілу деякі населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах залишилися знеструмлені.Також росіяни вдарили по Сумах. За словами очільника ОВА Олега Григорова, унаслідок влучання у Ковпаківському районі пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Одна людина зазнала поранень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію