Британія готується до відправлення військ в Україну, - ЗМІ





Про це повідомляє



Посилення підготовки до розгортання

Велика Британія розробляє плани відправки військового контингенту в Україну для підтримки можливого перемир'я.



Міністерство оборони розпочало закупівлю необхідного спорядження і вивчає процедуру "повідомлення про переміщення" - період, упродовж якого підрозділ має бути готовим до розгортання.



Роль і завдання контингенту



"Я спрямовую фінансування на підготовку наших військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир - з військовими на землі і літаками в повітрі", - заявив міністр оборони.



За його словами, завдання британських сил полягає у стримуванні атак з боку Росії після підписання угод.



Логістика та оснащення



Плани включають визначення місць розгортання і маршрутів переміщення військ, а також забезпечення необхідним обладнанням - від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів і бронежилетів.



Якщо присутність НАТО на території України стане перешкодою для переговорів, підрозділи можуть бути тимчасово розміщені в союзній країні, наприклад, у Польщі, залишаючись готовими втрутитися за необхідності.



Підрозділи в резерві



Серед підрозділів, які можуть бути першими розгорнуті, називають 16-ту десантно-штурмову бригаду (Глобальні сили реагування), що базується в Колчестері, яка спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи.



У разі можливості підготовки залучаються й інші підрозділи, щоб зберегти резерв.



За даними інсайдерів, коаліція країн-учасниць уже давно працює над такими планами, і зараз їхню підготовку прискорено через реальну можливість припинення бойових дій.



Нагадуємо, що Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра.

