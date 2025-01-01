Британія готується до відправлення військ в Україну, - ЗМІ
Сьогодні, 09:46
Велика Британія посилює підготовку до можливого розгортання миротворчих сил в Україні. Міністр оборони наголосив, що мета контингенту - підтримка перемир'я і стримування подальших атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The i Paper.
Посилення підготовки до розгортання
Велика Британія розробляє плани відправки військового контингенту в Україну для підтримки можливого перемир'я.
Міністерство оборони розпочало закупівлю необхідного спорядження і вивчає процедуру "повідомлення про переміщення" - період, упродовж якого підрозділ має бути готовим до розгортання.
Роль і завдання контингенту
"Я спрямовую фінансування на підготовку наших військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир - з військовими на землі і літаками в повітрі", - заявив міністр оборони.
За його словами, завдання британських сил полягає у стримуванні атак з боку Росії після підписання угод.
Логістика та оснащення
Плани включають визначення місць розгортання і маршрутів переміщення військ, а також забезпечення необхідним обладнанням - від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів і бронежилетів.
Якщо присутність НАТО на території України стане перешкодою для переговорів, підрозділи можуть бути тимчасово розміщені в союзній країні, наприклад, у Польщі, залишаючись готовими втрутитися за необхідності.
Підрозділи в резерві
Серед підрозділів, які можуть бути першими розгорнуті, називають 16-ту десантно-штурмову бригаду (Глобальні сили реагування), що базується в Колчестері, яка спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи.
У разі можливості підготовки залучаються й інші підрозділи, щоб зберегти резерв.
За даними інсайдерів, коаліція країн-учасниць уже давно працює над такими планами, і зараз їхню підготовку прискорено через реальну можливість припинення бойових дій.
Нагадуємо, що Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра.
