Путін погрожує захопити більше українських земель, - Reuters
Сьогодні, 10:10
Президент РФ Володимир Путін заявив про намір розширити контроль над українськими територіями, якщо США та союзники відмовляться від переговорів, та обізвав європейських політиків "підсвинками".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Не ми почали у 2022 році війну, по суті Захід сам розв'язав цю війну. Всі вважали, що за короткий проміжок часу РФ розвалиться, а європейські підсвинки відразу ж включилися в цю роботу в надії поживитися на розвалі нашої країни", - заявив Путін на щорічній зустрічі Міністерства оборони.
Російський диктатор повідомив, що Москва просувається на всіх фронтах і буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом.
"Якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом", - заявив він.
Росія стверджує, що контролює приблизно 19% території України. До цих територій вона відносить Крим, частину Донбасу, а також значні ділянки Херсонської та Запорізької областей.
Фінансування війни та плани на 2026 рік
Міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби було витрачено 5,1% ВВП країни. За його словами, у 2026 році завдання - збільшити темпи наступу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Не ми почали у 2022 році війну, по суті Захід сам розв'язав цю війну. Всі вважали, що за короткий проміжок часу РФ розвалиться, а європейські підсвинки відразу ж включилися в цю роботу в надії поживитися на розвалі нашої країни", - заявив Путін на щорічній зустрічі Міністерства оборони.
Російський диктатор повідомив, що Москва просувається на всіх фронтах і буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом.
"Якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом", - заявив він.
Росія стверджує, що контролює приблизно 19% території України. До цих територій вона відносить Крим, частину Донбасу, а також значні ділянки Херсонської та Запорізької областей.
Фінансування війни та плани на 2026 рік
Міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби було витрачено 5,1% ВВП країни. За його словами, у 2026 році завдання - збільшити темпи наступу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинян від пожежі вдома врятувала випадковість
Сьогодні, 10:25
Путін погрожує захопити більше українських земель, - Reuters
Сьогодні, 10:10
Землю накрила потужна магнітна буря: як зменшити її вплив
Сьогодні, 09:57
Британія готується до відправлення військ в Україну, - ЗМІ
Сьогодні, 09:46