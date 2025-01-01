Путін погрожує захопити більше українських земель, - Reuters





Як інформує



"Не ми почали у 2022 році війну, по суті Захід сам розв'язав цю війну. Всі вважали, що за короткий проміжок часу РФ розвалиться, а європейські підсвинки відразу ж включилися в цю роботу в надії поживитися на розвалі нашої країни", - заявив Путін на щорічній зустрічі Міністерства оборони.



Російський диктатор повідомив, що Москва просувається на всіх фронтах і буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом.



"Якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом", - заявив він.



Росія стверджує, що контролює приблизно 19% території України. До цих територій вона відносить Крим, частину Донбасу, а також значні ділянки Херсонської та Запорізької областей.



Фінансування війни та плани на 2026 рік



Міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби було витрачено 5,1% ВВП країни. За його словами, у 2026 році завдання - збільшити темпи наступу.

