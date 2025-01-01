Дронарі волинської бригади знешкодили групу окупантів, російські БпЛА і автотехніку
Сьогодні, 19:07
Бійці волинської 14 Окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку знешкодили групу окупантів та знищили два російських безпілотники типу "Молнія", автомобілі і мотоцикл.
Про це в пресцентрі бригади повідомили 15 грудня і оприлюднили відео з результатами роботи FPV-дронів, пише Суспільне.
Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, за добу, 14 грудня, на Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії російських підрозділів у бік Петропавлівки й Піщаного.
Що відомо про бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни
З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.
6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".
Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на серпень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.
