Дронарі волинської бригади знешкодили групу окупантів, російські БпЛА і автотехніку





Про це в пресцентрі бригади повідомили 15 грудня і оприлюднили відео з результатами роботи FPV-дронів, пише



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, за добу, 14 грудня, на Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії російських підрозділів у бік Петропавлівки й Піщаного.



Що відомо про бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни



З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.



6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".



Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на серпень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці волинської 14 Окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку знешкодили групу окупантів та знищили два російських безпілотники типу "Молнія", автомобілі і мотоцикл.Про це в пресцентрі бригади повідомили 15 грудня і оприлюднили відео з результатами роботи FPV-дронів, пише Суспільне за даними Генштабу ЗСУ, за добу, 14 грудня, на Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії російських підрозділів у бік Петропавлівки й Піщаного.З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на серпень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію