Дронарі волинської бригади знешкодили групу окупантів, російські БпЛА і автотехніку

Дронарі волинської бригади знешкодили групу окупантів, російські БпЛА і автотехніку
Бійці волинської 14 Окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку знешкодили групу окупантів та знищили два російських безпілотники типу "Молнія", автомобілі і мотоцикл.

Про це в пресцентрі бригади повідомили 15 грудня і оприлюднили відео з результатами роботи FPV-дронів, пише Суспільне.

Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, за добу, 14 грудня, на Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії російських підрозділів у бік Петропавлівки й Піщаного.

Що відомо про бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.

6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".

Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на серпень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Дронарі волинської бригади знешкодили групу окупантів, російські БпЛА і автотехніку
Сьогодні, 19:07
Понад 200 волинян подали заявки на житлові ваучери
Сьогодні, 18:06
Посланці Трампа у Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донбас
Сьогодні, 17:01
В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський
Сьогодні, 16:44
Медіа
відео
1/8