Посланці Трампа у Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донбас
Сьогодні, 17:01
Під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українських представників із вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.
Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, пише "Європейська правда".
Спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що під час зустрічі в неділю, в якій також брав участь зять президента США Джаред Кушнер, було досягнуто "значного прогресу".
Україна, яка веде виснажливу війну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, сподівається переконати США, що перемир'я має бути укладено без попередніх територіальних поступок Росії.
Однак офіційний представник, ознайомлений з перебігом переговорів, повідомив AFP у понеділок, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом як умови мирних переговорів з Росією.
Володимир "Путін хоче території", сказав посадовець, додавши, що США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.
"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", – додав посадовець.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який проводить кризову дипломатію в Берліні, має зустрітися із Володимиром Зеленським, а ввечері до них повинні приєднатися європейські лідери та керівники НАТО і Європейського Союзу, щоб продемонструвати підтримку України.
Як стало відомо в понеділок у другій половині дня, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" вже завершилися.
Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.
Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися 14 грудня.
