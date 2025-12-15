Посланці Трампа у Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донбас

Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українських представників із вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.



Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, пише



Спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що під час зустрічі в неділю, в якій також брав участь зять президента США Джаред Кушнер, було досягнуто "значного прогресу".



Україна, яка веде виснажливу війну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, сподівається переконати США, що перемир'я має бути укладено без попередніх територіальних поступок Росії.



Однак офіційний представник, ознайомлений з перебігом переговорів, повідомив AFP у понеділок, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом як умови мирних переговорів з Росією.



Володимир "Путін хоче території", сказав посадовець, додавши, що США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.



"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", – додав посадовець.



Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який проводить кризову дипломатію в Берліні, має зустрітися із Володимиром Зеленським, а ввечері до них повинні приєднатися європейські лідери та керівники НАТО і Європейського Союзу, щоб продемонструвати підтримку України.



Як стало відомо в понеділок у другій половині дня, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" вже завершилися.



Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.



Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися 14 грудня.

