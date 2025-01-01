Війну РФ проти України треба завершити 24 лютого, - прем'єр-міністр Чехії





Як повідомляє Андрей Бабіш.



За словами Бабіша, лідери держав, залучені до мирних переговорів, мають поставити собі чітку мету - досягти домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін.



"Було б добре, якби панове Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський і володимир путін домовилися про перемир’я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії путіна проти України війна була завершена", - наголосив чеський прем’єр.



Він підкреслив, що сторони мають почати говорити про мир, а не лише про війну, яка триває у повномасштабному форматі з 2022 року.



Бабіш також підтвердив підтримку подальшої гуманітарної допомоги Україні через Європейський Союз. Окремо він згадав про підготовку до засідання Європейської Ради та дискусії щодо заморожування і можливої конфіскації російських активів. За його словами, відповідні ініціативи нині активно обговорюються, зокрема за участі прем’єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії.



Бабіш проти допомоги Україні



На початку листопада проукраїнський уряд прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали пішов у відставку після поразки на виборах до Палати депутатів. Перемогу здобула партія ANO на чолі з колишнім прем’єром Андреєм Бабішем, якому президент Петр Павел доручив сформувати новий уряд. Бабіш уклав коаліційну угоду з євроскептичними силами, що може змінити зовнішньополітичний курс країни щодо ЄС та України.



9 грудня президент Павел офіційно призначив Бабіша прем’єр-міністром і водночас закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це питання безпеки Чехії та її майбутніх економічних інтересів. Водночас сам Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України та заявляв про необхідність її скасування.



Президент Павел переконаний, що припинення цієї ініціативи матиме серйозні наслідки як для України, так і для самої Чехії. Попри це, Бабіш заявив, що його уряд "не дасть Україні на зброю жодної крони", підкресливши, що подальша допомога надаватиметься не напряму, а через механізми Європейського Союзу.

