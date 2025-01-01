В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський

Роман Пасальський, 1996 року народження. Житель Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



"Висловлюю найщиріші співчуття родині.



Прощання з Романом відбудеться завтра, у вівторок, 16 грудня в його рідному селі Шистів біля будинку: вулиця Садова, 3. Початок – об 11:00.



Чин поховання – на сільському кладовищі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 грудня у ДТП загинув захисник, прикордонник, 1996 року народження. Житель Нововолинська.Про це повідомив міський голова"Висловлюю найщиріші співчуття родині.Прощання з Романом відбудеться завтра, у вівторок, 16 грудня в його рідному селі Шистів біля будинку: вулиця Садова, 3. Початок – об 11:00.Чин поховання – на сільському кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію