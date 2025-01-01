В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський
Сьогодні, 16:44
13 грудня у ДТП загинув захисник, прикордонник Роман Пасальський, 1996 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю найщиріші співчуття родині.
Прощання з Романом відбудеться завтра, у вівторок, 16 грудня в його рідному селі Шистів біля будинку: вулиця Садова, 3. Початок – об 11:00.
Чин поховання – на сільському кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!
