В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський
13 грудня у ДТП загинув захисник, прикордонник Роман Пасальський, 1996 року народження. Житель Нововолинська.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю найщиріші співчуття родині.

Прощання з Романом відбудеться завтра, у вівторок, 16 грудня в його рідному селі Шистів біля будинку: вулиця Садова, 3. Початок – об 11:00.

Чин поховання – на сільському кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять!


