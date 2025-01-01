Понад 200 волинян подали заявки на житлові ваучери





Про це під час оперативної наради при начальникові ОВА повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод, пише



Нагадаємо, житлові ваучери надають учасникам бойових дій та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, з числа внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Директорка департаменту зазначила, що до кінця року громади повинні створити відповідні комісії для надання документів.



Кошти можна буде витратити на купівлю житла, земельної ділянки під забудову або ж на внесок за іпотеку.



Нагадаємо, програма запрацювала в Україні 24 листопада. На першому етапі ваучер доступний лише вимушеним переселенцям, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни. Згодом уряд планує розширити коло отримувачів.

