Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

