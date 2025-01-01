Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

