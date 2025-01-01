Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
Понад 200 волинян подали заявки на житлові ваучери
Сьогодні, 18:06
В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський
Сьогодні, 16:44