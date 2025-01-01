На ринку у Луцьку – шалені черги за яйцями: що відбувається
Сьогодні, 20:38
На одному з ринків люди масово вишикувалися в довжелезну чергу за яйцями. Такий ажіотаж покупці пов’язують із вартістю продукції та активним торгом між продавцями й покупцями.
Про це йдеться у відео на каналі «Справжній момент», передає "Конкурент".
Біля прилавків із яйцями утворилася справжня тиснява – люди стоять і уважно стежать за цінами. Найдешевші яйця на ринку наразі продають по 40 гривень, саме за ними й найбільша черга.
Продавці активно торгуються з покупцями, намагаючись привабити клієнтів. Водночас максимальна ціна на яйця сягає 75 гривень, залежно від розміру та якості товару.
Саме різниця у вартості й стала причиною небувалого попиту та жвавого руху на ринку.
