На Волині скажений кіт подряпав та вкусив 5-ох людей: що з постраждалими

У селі на Волині бродячий кіт просто на вулиці накинувся на пʼятьох людей. Після лабораторних досліджень у нього підтвердили сказ.Про це йдеться в сюжеті «Вікна-новини», передає "Конкурент".У селі Мельники-Мостище Камінь-Каширської громади скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів. У населеному пункті на 60 днів запровадили карантин та повторно вакцинують домашніх тварин.Панісаме поверталася додому, як просто посеред вулиці на неї та сина напав кіт.Постраждали і сусіди пані Надії.«Чоловік вийшов, а він на нього наскочив, просто на ногу. Він його відштовхнув. Кажу, він, напевно, скажений», – розповіла жінка.Місцеві цього кота помітили на вулиці ще кілька днів тому. Навіть підгодовували його. Кажуть, що спершу він не був агресивним. Його навіть хотіли забрати додому.В лабораторії у кота підтвердили сказ. Того дня тварина поранила п'ятьох мешканців села. Після огляду медиків їх відпустили додому. Усі вони отримують вакцину. У селі запровадили карантин.Місцевий ветеринар щеплює усіх собак та котів у селі, адже вакцинація – єдиний спосіб уберегти тварин від сказу. Навесні, розповідає, уже проводили вакцинацію, але після підтвердженого випадку зі сказом щеплювати домашніх тварин треба повторно.Зі слів старости Олександра Мальчука, такий випадок, коли від скаженої тварини постраждало аж п'ятеро людей, у них вперше. Останніми роками тут значно побільшало лисів.«Болотиста місцевість в селі Мельники, і є дуже багато схованок. Нори пороблені навколо села практично», – розповідає він.Це підтверджують і місцеві – кажуть лиси все частіше забігають у їхні обійстя і роблять шкоду – крадуть курей.Останніми роками, розповідають в Держспоживслужбі, випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. Надто у селах поблизу лісів.«Це лиси і бродячі або коти, або собаки. В цьому році навіть був один випадок сказу у корови», – розповів керівник Камінь-Каширського районного управління Держспоживслужби Волинської області Сергій Євчук.Сказ – це гостре інфекційне захворювання. вражає головний мозок. Без вакцинації людина помирає. Після контакту з твариною, яка, ймовірно, інфікована, не можна зволікати – потрібно обробити рану, промити її протягом 10-15 хвилин під проточною водою з милом і обробити антисептику. І одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Навіть якщо тварина не кусала, а лише був контакт з її слиною, є велика ймовірність заразитися.