На Волині – одні з найдешевших ялинок в Україні





Загалом в двох областях планується реалізувати понад 20 тисяч хвойних дерев за показниками минулого сезону, передає



Придбати деревце можна на 20 торгових майданчиках у Волинській та Рівненській областях – у лісових господарствах, на ярмарках і ринках.



Також є можливість передзамовлення телефоном у найближчому лісництві: після узгодження потрібно приїхати, оплатити (через термінал, у банку або онлайн) і забрати ялинку. Інформація про всі точки продажу є на офіційній веб-сторінці ДП «Ліси України».



Ціни на новорічні хвойні дерева залишаються соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком – у середньому від 150 до 250 грн.



На Волині та Рівненщині пропонують одні з найдешевших ялинок в Україні. У розсадниках доступні і дерева в контейнерах, ціни на них стартують від 500 грн залежно від розміру.



Легальність ялинки підтверджують бирка зі штрихкодом або самоклеюча етикетка. Перевірити її можна на сайті https://open.ukrforest.com/, ввівши код з бирки чи стрічки.



Для охорони хвойних насаджень у передсвятковий період у Поліській філії ДП «Ліси України» вже сформовано 16 мобільних рейдових груп, а до кінця тижня їх кількість зросте до близько 100. У складі бригад працюватимуть близько 350 осіб, включно з працівниками поліції та Держекоінспекції. Проведено 81 рейд, під час яких зафіксовано 5 випадків незаконної вирубки молодих хвойних дерев.



Штрафи за незаконну рубку залежать від діаметра зрубаного дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см – 893 грн (у заповідниках 7,6 тис. грн); 10,1–14 см – 1,5 тис. грн (у заповідниках 13,3 тис. грн); 14,1–18 см – понад 4 тис. грн (у заповідниках 34,7 тис. грн).



У грудні та січні штрафи збільшуються втричі.



У разі істотної шкоди від 30,2 тис. грн передбачена кримінальна відповідальність. Якщо помітите продаж ялинок без бирки чи клейкої стрічки – рекомендують звертатися до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надлісництва «Ліси України» на Волині і Рівненщині уже реалізували майже 7 тисяч різдвяних деревець. Найбільше ялинок продано у Любомльському, Володимир-Волинському, Ковельському, Камінь-Каширському надлісництвах Волині, а також у Соснівському та Дубенському на Рівненщині.Загалом в двох областях планується реалізувати понад 20 тисяч хвойних дерев за показниками минулого сезону, передає ВолиньІнфа Придбати деревце можна на 20 торгових майданчиках у Волинській та Рівненській областях – у лісових господарствах, на ярмарках і ринках.Також є можливість передзамовлення телефоном у найближчому лісництві: після узгодження потрібно приїхати, оплатити (через термінал, у банку або онлайн) і забрати ялинку. Інформація про всі точки продажу є на офіційній веб-сторінці ДП «Ліси України».Ціни на новорічні хвойні дерева залишаються соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком – у середньому від 150 до 250 грн.На Волині та Рівненщині пропонують одні з найдешевших ялинок в Україні. У розсадниках доступні і дерева в контейнерах, ціни на них стартують від 500 грн залежно від розміру.Легальність ялинки підтверджують бирка зі штрихкодом або самоклеюча етикетка. Перевірити її можна на сайті https://open.ukrforest.com/, ввівши код з бирки чи стрічки.Для охорони хвойних насаджень у передсвятковий період у Поліській філії ДП «Ліси України» вже сформовано 16 мобільних рейдових груп, а до кінця тижня їх кількість зросте до близько 100. У складі бригад працюватимуть близько 350 осіб, включно з працівниками поліції та Держекоінспекції. Проведено 81 рейд, під час яких зафіксовано 5 випадків незаконної вирубки молодих хвойних дерев.Штрафи за незаконну рубку залежать від діаметра зрубаного дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см – 893 грн (у заповідниках 7,6 тис. грн); 10,1–14 см – 1,5 тис. грн (у заповідниках 13,3 тис. грн); 14,1–18 см – понад 4 тис. грн (у заповідниках 34,7 тис. грн).У грудні та січні штрафи збільшуються втричі.У разі істотної шкоди від 30,2 тис. грн передбачена кримінальна відповідальність. Якщо помітите продаж ялинок без бирки чи клейкої стрічки – рекомендують звертатися до правоохоронних органів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію