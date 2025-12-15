На Волині – одні з найдешевших ялинок в Україні
Сьогодні, 22:12
Надлісництва «Ліси України» на Волині і Рівненщині уже реалізували майже 7 тисяч різдвяних деревець. Найбільше ялинок продано у Любомльському, Володимир-Волинському, Ковельському, Камінь-Каширському надлісництвах Волині, а також у Соснівському та Дубенському на Рівненщині.
Загалом в двох областях планується реалізувати понад 20 тисяч хвойних дерев за показниками минулого сезону, передає ВолиньІнфа.
Придбати деревце можна на 20 торгових майданчиках у Волинській та Рівненській областях – у лісових господарствах, на ярмарках і ринках.
Також є можливість передзамовлення телефоном у найближчому лісництві: після узгодження потрібно приїхати, оплатити (через термінал, у банку або онлайн) і забрати ялинку. Інформація про всі точки продажу є на офіційній веб-сторінці ДП «Ліси України».
Ціни на новорічні хвойні дерева залишаються соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком – у середньому від 150 до 250 грн.
На Волині та Рівненщині пропонують одні з найдешевших ялинок в Україні. У розсадниках доступні і дерева в контейнерах, ціни на них стартують від 500 грн залежно від розміру.
Легальність ялинки підтверджують бирка зі штрихкодом або самоклеюча етикетка. Перевірити її можна на сайті https://open.ukrforest.com/, ввівши код з бирки чи стрічки.
Для охорони хвойних насаджень у передсвятковий період у Поліській філії ДП «Ліси України» вже сформовано 16 мобільних рейдових груп, а до кінця тижня їх кількість зросте до близько 100. У складі бригад працюватимуть близько 350 осіб, включно з працівниками поліції та Держекоінспекції. Проведено 81 рейд, під час яких зафіксовано 5 випадків незаконної вирубки молодих хвойних дерев.
Штрафи за незаконну рубку залежать від діаметра зрубаного дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см – 893 грн (у заповідниках 7,6 тис. грн); 10,1–14 см – 1,5 тис. грн (у заповідниках 13,3 тис. грн); 14,1–18 см – понад 4 тис. грн (у заповідниках 34,7 тис. грн).
У грудні та січні штрафи збільшуються втричі.
У разі істотної шкоди від 30,2 тис. грн передбачена кримінальна відповідальність. Якщо помітите продаж ялинок без бирки чи клейкої стрічки – рекомендують звертатися до правоохоронних органів.
Коментарі 0
