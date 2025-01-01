Фейкова робота за кордоном: волинянка стала жертвою шахрая





Про це стало відомо з ухвали Нововолинського міського суду від 10-го грудня,



Зловмисник, особа якого наразі встановлюється, зв’язався з потерпілою через месенджер Viber. Під приводом надання послуг із працевлаштування за кордоном, шахрай переконав жінку перерахувати кошти.



Потерпіла, не запідозривши обману, самостійно перевела зі своєї банківської картки на рахунок зловмисника 5 632 гривні. Після отримання грошей «роботодавець» перестав виходити на зв’язок.



За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфіковано за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).



Наразі триває досудове слідство. Поліція вживає заходів для встановлення власника банківського рахунку та особи, яка користувалася номером телефону.



Поліція застерігає: Будьте вкрай обережними, шукаючи роботу в інтернеті. Ніколи не перераховуйте кошти за «оформлення документів», «бронювання вакансії» чи «страховку» неперевіреним особам. Пам’ятайте, офіційні агенції з працевлаштування зазвичай беруть оплату за послуги після підписання договору або з першої заробітної плати.

