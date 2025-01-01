Скандал у Луцьку: в одному із закладів помітили провокативну інсталяцію

Скандал у Луцьку: в одному із закладів помітили провокативну інсталяцію
У одному з популярних луцьких закладів помітили провокативну інсталяцію розп'яття.

Відповідне фото виклали у одній із соцмереж, - пише ВолиньUA.

Зокрема, йдеться про паб "Олдскул", який знаходиться на проспекті Волі. Очевидці просять звернути увагу на "адекватність" даного закладу.

Також допис зібрав чимало негативних коментарів і викликав чимало обурення серед містян.

Інсталяціє зображує образ розп'яття, однак у нетрадиційній та провокативній формі, оголене тіло з елементами тату та декору на голові.

Користувачі називають побачене блюзнірством і проявом антихристиянської етики. Частина людей вимагає реакції від власників закладу та місцевої влади.

