Скандал у Луцьку: в одному із закладів помітили провокативну інсталяцію





Відповідне фото виклали у одній із соцмереж, - пише



Зокрема, йдеться про паб "Олдскул", який знаходиться на проспекті Волі. Очевидці просять звернути увагу на "адекватність" даного закладу.



Також допис зібрав чимало негативних коментарів і викликав чимало обурення серед містян.



Інсталяціє зображує образ розп'яття, однак у нетрадиційній та провокативній формі, оголене тіло з елементами тату та декору на голові.



Користувачі називають побачене блюзнірством і проявом антихристиянської етики. Частина людей вимагає реакції від власників закладу та місцевої влади.

