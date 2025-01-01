Скандал у Луцьку: в одному із закладів помітили провокативну інсталяцію
Сьогодні, 21:15
У одному з популярних луцьких закладів помітили провокативну інсталяцію розп'яття.
Відповідне фото виклали у одній із соцмереж, - пише ВолиньUA.
Зокрема, йдеться про паб "Олдскул", який знаходиться на проспекті Волі. Очевидці просять звернути увагу на "адекватність" даного закладу.
Також допис зібрав чимало негативних коментарів і викликав чимало обурення серед містян.
Інсталяціє зображує образ розп'яття, однак у нетрадиційній та провокативній формі, оголене тіло з елементами тату та декору на голові.
Користувачі називають побачене блюзнірством і проявом антихристиянської етики. Частина людей вимагає реакції від власників закладу та місцевої влади.
