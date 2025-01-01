На Волині попрощалися з Героєм Георгієм Гайдаєм

Георгія Гайдая.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні у Свято-Миколаївській церкві відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Георгія Гайдая (14.07.1979 р. н.). Солдат загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховали Георгія Гайдая на сільському кладовищі селі Городок.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Городок провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні у Свято-Миколаївській церкві відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Георгія Гайдая (14.07.1979 р. н.). Солдат загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховали Георгія Гайдая на сільському кладовищі селі Городок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію