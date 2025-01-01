На Волині попрощалися з Героєм Георгієм Гайдаєм
Сьогодні, 16:09
У селі Городок провели в останню дорогу Героя Георгія Гайдая.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні у Свято-Миколаївській церкві відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Георгія Гайдая (14.07.1979 р. н.). Солдат загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховали Георгія Гайдая на сільському кладовищі селі Городок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні у Свято-Миколаївській церкві відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Георгія Гайдая (14.07.1979 р. н.). Солдат загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховали Георгія Гайдая на сільському кладовищі селі Городок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В аварії загинув прикордонник з Волині Роман Пасальський
Сьогодні, 16:44
На Волині попрощалися з Героєм Георгієм Гайдаєм
Сьогодні, 16:09
На що впливає клас ЖК і чому українці вибирають саме бізнес
Сьогодні, 15:24
У Львові десятки людей прийшли провести народного артиста Степана Гігу в останню путь
Сьогодні, 15:23