На Волині попрощалися з Героєм Георгієм Гайдаєм

У селі Городок провели в останню дорогу Героя Георгія Гайдая.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні у Свято-Миколаївській церкві відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Георгія Гайдая (14.07.1979 р. н.). Солдат загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Поховали Георгія Гайдая на сільському кладовищі селі Городок.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
