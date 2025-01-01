У Львові десятки людей прийшли провести народного артиста Степана Гігу в останню путь

Степаном Гігою.



Про це повідомляє кореспондентка



Чин похорону Степана Гіги розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Напередодні там також провели заупокійну Всенічну.



Люди почали сходитися задовго до початку чину похорону. Попрощатися з артистом прийшли десятки людей, тому більшість перебували на вулиці.



«Це велика втрата для української культури і для усіх нас. У нас вдома жодного свята з родиною не було без його пісень. Його пісні уже стали народними. Ще важливо, що він ніколи не співав російською і завжди мав патріотичну позицію», — каже львівʼянка Марія.



Вшанувати пам’ять співака і композитора прийшли рідні, друзі, колеги, громадські та культурні діячі та просто небайдужі.



«Ми слухали і знали його пісні із самого дитинства. Останні кілька років на його концертах були повні зали. Особливо було багато молоді і дітей — він обʼєднував різні покоління. І дуже тішить, що він як артист встиг за життя отримати справжню популярність», — ділиться поціновувач творчості Степана Гіги Володимир.



«Сьогодні слуга Божий Степан прощається зі своєю родиною і своїми шанувальниками. Дякуємо йому за ту любов, якою він нас обдарував. Можливо він хотів написати ще більше пісень, можливо хотів би любити ще більше. Нехай його пісня буде завжди жити у нашому серці. Нехай наша українська спільнота буде відчувати у собі його любов», — сказав священник у своїй промові у храмі.



Після прощання у храмі, домовину із тілом Степана Гіги привезуть на площу Ринок.



Після чину поминальної панахиди похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де артиста поховають на 75-му полі. Міський голова Львова розповідав, що Степан Гіга сам заповідав бути похованим на Личаківському цвинтарі у Львові.



Більше про життя і творчість Степана Гіги



Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Ще в дитинстві він був учасником ансамблю «Зелені Карпати», згодом став керівником цього колективу.



Він здобував освіту в Ужгородському музучилищі та Київській консерваторії. Під час навчання він також став солістом синтез-групи «Стожари» при Чернігівській філармонії. Крім того, артист працював солістом оперної студії Київської консерваторії, якою керував Дмитро Гнатюк — виконавець хітів 1960-х «Два кольори», «Пісня про рушник» та «Києве мій».



У 1988-му він став солістом Закарпатської обласної філармонії. Згодом, коли розпався його джаз-рок гурт «Бескид», Гіга почав займатись аранжуванням, писати пісні й невдовзі створив власну студію звукозапису GIGARecords.



Після початку повномасштабного вторгнення Степана Гігу накрила нова хвиля популярності — його «Золото Карпат», «Яворина», «Цей сон», «Друзі мої», «Я поклав своє кохання на вівтар» та інші пісні стали відомими серед молоді.



Був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, а також отримав звання «Народний артист України».

