Волинські поліцейські-добровольці стрілецького батальйону отримали нагороди

Поліцейські-добровольці стрілецького батальйону отримали відомчі нагороди та чергові спеціальні звання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Їх правоохоронцям вручив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області полковникВідзнаки та спеціальні звання поліцейські отримали за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, відданість Присязі, а також за вагомий внесок у забезпечення та реалізацію заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації проти України.Під час вручення нагород очільник поліції Волині подякував особовому складу за сумлінну службу, стійкість і самовідданість, наголосивши на важливій ролі поліцейських-добровольців у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.«Бажаю вам досягати поставлених цілей - як особистих, так і тих, що стоять перед нашою державою. Ви - найкращі. Я пишаюся тим, що маю честь очолювати такий міцний, мужній і відважний підрозділ. Дякую вам за службу. Слава Україні!» - звернувся до правоохоронців Олег Сліпчук.