В Україні запроваджують порайонне оповіщення повітряних тривог, крім Луганщини та Донеччини

Юлія Свириденко оголосила, що по всій країні запроваджують порайонне оповіщення повітряних тривог.



Про це пише



"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей", – повідомила вона.



За її словами, диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.



Юлія Свириденко також зазначила, що про таке давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.



На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.



Глава уряду розповіла, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах, а найбільший ефект зафіксували у Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах.



"Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах", – написала Свириденко.



Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.



Від лютого минулого року додаток "Повітряна тривога", який сповіщає українців про загрози, попереджає про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах – наближення ворожої ракети або безпілотника.

