У Луцьку п'яний чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 13:18
У Луцьку затримали чоловіка за незаконне поводження зі зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент стався 14 грудня. Близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли. Ніхто не постраждав. На місце прибула слідчо-оперативна група. Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої і гільзи.
35-річного фігуранта слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому вже оголошена підозра за ч.1 ст. 263 КК України та вирішується питання про оголошення підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство).
Головне фото - ілюстративне.
