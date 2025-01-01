У Луцьку п'яний чоловік влаштував стрілянину

У Луцьку затримали чоловіка за незаконне поводження зі зброєю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент стався 14 грудня. Близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що громадянин в стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли. Ніхто не постраждав. На місце прибула слідчо-оперативна група. Не задекларований в законному порядку автомат вилучили. Вилучено також набої і гільзи.35-річного фігуранта слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому вже оголошена підозра за ч.1 ст. 263 КК України та вирішується питання про оголошення підозри за ст. 296 ККУ (хуліганство).