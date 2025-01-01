У Луцьку на території школи чоловік вчинив розпусні дії щодо семикласниці
Сьогодні, 13:13
У Луцьку поліцейські затримали особу, що вчиняла на території школи розпусні дії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік уже був судимий за аналогічні злочини.
Інцидент трапився 12 грудня, в Луцьку. Мешканець Луцького району, 1973 року народження, перебуваючи на території однієї з шкіл, вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо семикласниці, оголивши себе і демонструючи їй сцену інтимного характеру.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 156 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 5 до 8 років. Особа перебуває на обліку в психлікарні.
Суд, однак, обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік уже був судимий за аналогічні злочини.
Інцидент трапився 12 грудня, в Луцьку. Мешканець Луцького району, 1973 року народження, перебуваючи на території однієї з шкіл, вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо семикласниці, оголивши себе і демонструючи їй сцену інтимного характеру.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 156 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 5 до 8 років. Особа перебуває на обліку в психлікарні.
Суд, однак, обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку п'яний чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 13:18
У Луцьку на території школи чоловік вчинив розпусні дії щодо семикласниці
Сьогодні, 13:13
Біля Луцька рятувальники визволили пасажира із понівеченого після аварії авто. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
Патрульні допомогли чоловіку, який травмувався у Луцьку
Сьогодні, 12:28