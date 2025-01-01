У Луцьку на території школи чоловік вчинив розпусні дії щодо семикласниці

У Луцьку поліцейські затримали особу, що вчиняла на території школи розпусні дії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік уже був судимий за аналогічні злочини. 

Інцидент трапився 12 грудня, в Луцьку. Мешканець Луцького району, 1973 року народження, перебуваючи на території однієї з шкіл, вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо семикласниці, оголивши себе і демонструючи їй сцену інтимного характеру.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 156 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 5 до 8 років. Особа перебуває на обліку в психлікарні.

Суд, однак, обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.


