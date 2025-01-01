Біля Луцька рятувальники визволили пасажира із понівеченого після аварії авто. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
Рятувальники деблокували потерпілого внаслідок ДТП на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
14 грудня о 23:28 фахівці відділення рятувальних робіт виїхали на ліквідацію наслідків ДТП у с. Рованці Луцького району.
На місці події було встановлено, що у салоні легкового авто перебували четверо осіб, один із пасажирів внаслідок ДТП був заблокований у транспортному засобі.
Рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту провели розрізання бокових дверей автомобіля, деблокували потерпілого та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
