Патрульні допомогли чоловіку, який травмувався у Луцьку

У Луцьку патрульні поліцейські надали домедичну допомогу чоловіку, який травмував голову.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Учора правоохоронці отримали повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків чоловік з власної необережності впав і зазнав тілесних ушкоджень.Патрульні негайно вирушили на місце події та на сходовій клітці виявили громадянина з травмою голови й розсіченою бровою, що спричинило кровотечу.Інспекторитаодразу викликали екстрену медичну допомогу. До прибуття медиків напарники надали чоловікові домедичну допомогу: наклали асептичну повʼязку та контролювали його стан. Після патрульні супроводили постраждалого до карети швидкої допомоги.