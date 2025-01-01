Патрульні допомогли чоловіку, який травмувався у Луцьку

У Луцьку патрульні поліцейські надали домедичну допомогу чоловіку, який травмував голову.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Учора правоохоронці отримали повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків чоловік з власної необережності впав і зазнав тілесних ушкоджень.

Патрульні негайно вирушили на місце події та на сходовій клітці виявили громадянина з травмою голови й розсіченою бровою, що спричинило кровотечу.

Інспектори Расім Алієв та Богдана Пікалюк одразу викликали екстрену медичну допомогу. До прибуття медиків напарники надали чоловікові домедичну допомогу: наклали асептичну повʼязку та контролювали його стан. Після патрульні супроводили постраждалого до карети швидкої допомоги.


