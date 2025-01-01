«На передовій немає випадкових зустрічей», - капелан волинської бригади ЗСУ

Проведення богослужінь для військовослужбовців неподалік лінії зіткнення має надзвичайно важливе значення як для духовного стану воїнів, так і для їхньої психологічної стійкості.Постійний стрес та напруга виснажують людину, тому можливість зупинитися, помолитися й відчути духовну підтримку стає життєво необхідною, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.Капелан поруч із військовими є не лише священнослужителем, а й моральною опорою. Богослужіння допомагають бійцям знайти внутрішній спокій, зміцнити віру в справедливість своєї боротьби та зберегти людяність у нелюдських умовах війни. Спільна молитва об’єднує підрозділ, зміцнює братерство та взаємну підтримку, що безпосередньо впливає на бойовий дух.«На передовій немає випадкових зустрічей. Кожне богослужіння – це розмова з тими, хто щодня дивиться в очі небезпеці. Я молюся разом із нашими воїнами, аби вони не втратили надію і пам’ятали, заради чого знаходяться тут на фронті», – зазначає капелан 100 омбр отець