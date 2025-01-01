З початку великої війни Росія захопила 23% Донецької області, - DeepState





Як інформує



Динаміка окупації Донеччини



"Хоч динаміка окупації Донеччини залишається у розрізі щоденних оновлень доволі жвавою, але в контексті контролю над усієї областю — дуже повільною", - зауважують аналітики.



До повномасштабного вторгнення бойовики терористичних проросійських угруповань контролювали приблизно 32% області. За перші 40 днів вторгнення через провал оборони на півдні України та оточення Маріуполя, ворог зумів захопити ще 22.4% Донеччини.



"Після цього темпи просування спали, адже Сили Оборони стали від Великої Новосілки до Вугледару, а кацап стирався у штурмах ДонУРу (Донецького укріпленого району)", - розповіли в DeepState.



Для окупації всієї Донеччини РФ знадобиться щонайменше 3 роки

"Історичний факт, що німецький Вермахт за неповні 47 місяців умудрився від Західного Бугу дійти до Москви та Сталінграду, а також повернутися в Берлін. Натомість "друга армія світу" за майже аналогічний період дійшла від Донецька до Покровська.



Яким чином американські партнери вважають такий "черепаховий наступ" козирем — зрозуміти складно. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньої конфігурації сил звільнити всі міжнародно визнані території", - зазначають аналітики.



Водночас наголошується, що в цілому, якщо великих змін не буде, то для окупації всієї Донеччини російським військам треба буде не менше 3 років.

