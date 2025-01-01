В Україні прогнозують підвищення тарифів на комуналку: що відомо

Українська влада перебуває під тиском міжнародних партнерів щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.Про це заявив заступник голови профільного комітету Верховної Радив ефірі свого YouTube-каналу.Як зауважив Андрій Жупанин, штучне стримування вартості комунальних послуг на поточному рівні вимагає значних бюджетних дотацій, на які держава наразі не має коштів. Крім того, перегляд тарифів на газ, електроенергію та опалення є однією з ключових умов Міжнародного валютного фонду. Оскільки фінансова стабільність країни критично залежить від підтримки МВФ, іноземні партнери наполягають на повному скасуванні механізму спеціальних цін (ПСО) та переході до ринкового ціноутворення.«Таке відчуття, що нас дотиснуть. Ми будемо змушені відмовитися від спеціальних цін на газ та тепло для населення. Партнери наполягають на переході до ринкових механізмів», — зазначив Жупанин.Згідно з меморандумом із МВФ, уряд має розробити покрокову дорожню карту підвищення тарифів. Важливою умовою є впровадження системи захисту для вразливих категорій громадян.Жупанин підкреслив, що реалізація плану переходу до ринкових цін має розпочатися лише після завершення бойових дій. На цей момент жодних офіційних рішень про негайне підвищення не ухвалено.