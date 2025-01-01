Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 15 копійок і становить 42,33 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 4 копійки) та злотого (додав 2 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,33 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,62 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,78 (+2 коп.)
