Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,33 (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,62 (-4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,78 (+2 коп.)

