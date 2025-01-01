Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 15 копійок і становить 42,33 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 4 копійки) та злотого (додав 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,33 (+15 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,62 (-4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,78 (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 18 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Франції відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України Піскуна, - ЗМІ
17 грудня, 23:19
На Волині домашній кіт покусав власника, у селі запровадили карантин через сказ
17 грудня, 22:43
Медіа
відео
1/8