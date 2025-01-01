18 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України(на фото).Також день народження відзначає ведуча та режисерка, журналіст, фотограф, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округуЗа церковним календарем 18 грудня іменини святкує Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Зоя, Вікторія.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України. Професійне свято було створене указом президента Леоніда Кравчука 1991 року. Саме цей указ поклав початок військовій контррозвідці в нашій країні.Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Свято доволі молоде, адже його заснували лише 2010 року.А ще 18 грудня Міжнародний день мігранта.