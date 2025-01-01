18 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 18 грудня святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Микола Рубан (на фото).

Також день народження відзначає ведуча та режисерка Вікторія Поліщук, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.

За церковним календарем 18 грудня іменини святкує Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Зоя, Вікторія.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо миру, здоров'я, достатку, злагоди.

18 грудня в Україні святкують День військової контррозвідки Служби безпеки України. Професійне свято було створене указом президента Леоніда Кравчука 1991 року. Саме цей указ поклав початок військовій контррозвідці в нашій країні.

Також 18 грудня Міжнародний день арабської мови. Свято доволі молоде, адже його заснували лише 2010 року.

А ще 18 грудня Міжнародний день мігранта.

