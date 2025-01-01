На Волині домашній кіт покусав власника, у селі запровадили карантин через сказ





Про це інформує



За інформацією Ковельської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 10 грудня 2025 року в селі Велимче Ковельського району домашній кіт покусав власника. Тварина не була вакцинована проти сказу. Після чого було викликано ветеринарних спеціалістів, які поставили тварину на карантин. 12 грудня 2025 року тварина загинула.



Лабораторним заключенням при вірусологічному дослідженні було встановлено сказ кота.



Відповідно до ст. 48 Закону України «Про ветеринарну медицину» запроваджені карантинні обмеження в неблагополучному по сказу тварин населеному пункті с. Велимче, Ковельського району.

