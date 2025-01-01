На Волині пенсіонер вдарив в обличчя дитину: як його покарали

У Маневицькому районному суді розглядали справу пенсіонера, який вчинив насильство щодо малолітньої дитини.

Подія сталася 3 серпня 2025 року поблизу магазину «Чайна» на вулиці 100-річчя Маневич у селищі Маневичі, - пише газета Нова доба.

Як встановив суд, місцевий житель, пенсіонер, раніше не судимий, під час раптового конфлікту умисно вдарив кулаком у обличчя малолітнього хлопчика. Унаслідок цього дитина зазнала фізичного болю, однак тілесних ушкоджень зафіксовано не було.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою вину, розкаявся та вибачився перед дитиною і її законним представником. Мати потерпілого повідомила, що син після інциденту сильно переживав і зазнав психологічної травми, водночас щодо покарання поклалася на розсуд суду.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом’якшувальну обставину. Водночас обтяжуючими стали те, що правопорушення було вчинене щодо малолітньої дитини та в присутності інших дітей. Також враховано негативну характеристику за місцем проживання та зловживання алкоголем.

У результаті суд визнав чоловіка винуватим за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару без спричинення тілесних ушкоджень) і призначив покарання у вигляді штрафу – 850 гривень.

